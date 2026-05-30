Champions League, Serie A, Roma e tennis: le ultimissime

Il giorno della finale di Champions League è arrivato. Alle 18 la Puskas Arena di Budapest ospita PSG-Arsenal, che si contenderanno la coppa più ambita e prestigiosa d'Europa. La gara sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport.

Dopo il senior advisor, Claudio Ranieri, anche il ds giallorosso Fredric Massara saluta la Roma. Questo il comunicato del club: ""Il club annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara. Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione".

Con la promozione del Monza scatta il conto alla rovescia per la compilazione del calendario della Serie A 2026/27. Il campionato inizierà nel weekend 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027. Nel mezzo ci saranno due turni infrasettimanali e una sosta natalizia il 26-27 dicembre 2026. Il sorteggio in programma venerdì 5 giugno alle 18:30, sarà visibile in chiaro su Youtube Serie A e sito ufficiale, ma anche su SportItalia e Mediaset.

Tre italiani oggi in campo al Roland Garros. Il terzo turno vede impegnati alle 12 Flavio Cobolli contro lo statunitense Tien e Matteo Berrettini non prima delle 13 contro l'argentino Comesana. A seguire Matteo Arnaldi contro il belga Collignon. I match saranno trasmessi in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.