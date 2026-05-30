Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 30 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Champions League, Serie A, Roma e tennis: le ultimissime

Champions League, Serie A, Roma e tennis: le ultimissime

Quando e dove seguire PSG-Arsenal. Dove seguirlo in tv. Roma, ufficiale l'addio di Massara. Roland Garros, oggi in campo Cobolli, Berrettini e Arnaldi
2 min
TagsRomaChampions LeagueTennis

 

 

Il giorno della finale di Champions League è arrivato. Alle 18 la Puskas Arena di Budapest ospita PSG-Arsenal, che si contenderanno la coppa più ambita e prestigiosa d'Europa. La gara sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport.

Dopo il senior advisor, Claudio Ranieri, anche il ds giallorosso Fredric Massara saluta la Roma. Questo il comunicato del club: ""Il club annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara. Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione".

Con la promozione del Monza scatta il conto alla rovescia per la compilazione del calendario della Serie A 2026/27. Il campionato inizierà nel weekend 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027. Nel mezzo ci saranno due turni infrasettimanali  e una sosta natalizia il 26-27 dicembre 2026. Il sorteggio in programma venerdì 5 giugno alle 18:30, sarà visibile in chiaro su Youtube Serie A e sito ufficiale, ma anche su SportItalia e Mediaset.

Tre italiani oggi in campo al Roland Garros. Il terzo turno vede impegnati alle 12 Flavio Cobolli contro lo statunitense Tien e Matteo Berrettini non prima delle 13 contro l'argentino Comesana. A seguire Matteo Arnaldi contro il belga Collignon. I match saranno trasmessi in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS