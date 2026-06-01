Roland Garros, Davide Ancelotti, calcio e basket: le ultimissime

Flavio Cobolli soffre ma batte Zach Svajda e strappa il pass per i quarti di finale al Roland Garros. Il tennista romano vince una partita che sembrava semplice e che invece si è trasformata in una montagna difficile da scalare. Dopo aver passeggiato nei primi due set (6-2, 6-3), Flavio ha perso - per la prima volta nel torneo - al tie break il terzo set. L'americano sembra ormai domato nel quarto con l'azzurro avanti addirittura 5-1 con due break di vantaggio. La rimonta di Svjda è stata clamorosa con cinque game vinti di fila. Sembrava spacciato, il romano, e invece al tie break riesce con le unghie a chiudere il match regalandosi la gioia dei quarti in questo Slam, da lui definito "il migliore di tutti”.

Nuova avventura da allenatore in prima per Davide Ancelotti. Il figlio di Carlo, ct del Brasile, si misurerà in Europa, in Ligue 1, alla guida del Lille. Ad annunciarlo è lo stesso club transalpino: "Benvenuto Davide”.

Marios Oikonomou si è spento a 33 anni. L'ex difensore di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria non ce l'ha fatta. Era ricoverato in condizioni estremamente critiche dallo scorso 23 maggio dopo l'incidente d'auto in cui era rimasto coinvolto nella zona di Ioannina. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, la moto di Oikonomou si sarebbe schiantata contro l'auto di un 63enne proprio davanti all'ospedale 'Hatzikosta': Oikonomou aveva riportato un grave trauma cranio-encefalico, era stato operato d’urgenza e, successivamente, trasferito in terapia intensiva.

La Germani Brescia si aggiudica gara due delle semifinali scudetto e pareggia il conto con l'EA7 Milano. La sfida si è conclusa con il punteggio di 85-79. Grande protagonista del match è stato Della Valle, autore di 28 punti con 8 su 9 dalla lunetta.