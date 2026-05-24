Gravissimo incidente in moto per Marios Oikonomou: l'ex Samp e Bologna è in terapia intensiva

ATENE (GRECIA) - C'è grande apprensione per Marios Oikonomou, 34enne ex difensore greco con un passato in Italia. Vecchia conoscenza di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria, il classe 1992 è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente stradale che lo ha visto coinvolto a Giannina, sua città natale, in Grecia nella mattinata di sabato 23 maggio. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, la moto di Oikonomou si sarebbe schiantata contro l'auto di un 63enne proprio davanti all'ospedale 'Hatzikosta': l'ex difensore, che ha riportato una serie lesioni cranio-encefaliche, è stato operato d’urgenza e successivamente trasferito in terapia intensiva.