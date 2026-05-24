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Gravissimo incidente in moto per Marios Oikonomou: l'ex Samp e Bologna è in terapia intensiva

Gravissimo incidente in moto per Marios Oikonomou: l'ex Samp e Bologna è in terapia intensiva

L'ex difensore, ritiratosi nel 2024, è ricoverato in condizioni critiche: secondo la polizia locale si sarebbe schiantato contro un'auto a Giannina, sua città natale. I dettagli
2 min
TagsOikonomouIncidente

ATENE (GRECIA) - C'è grande apprensione per Marios Oikonomou, 34enne ex difensore greco con un passato in Italia. Vecchia conoscenza di CagliariBologna, Spal, Bari e Sampdoria, il classe 1992 è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente stradale che lo ha visto coinvolto a Giannina, sua città natale, in Grecia nella mattinata di sabato 23 maggio. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, la moto di Oikonomou si sarebbe schiantata contro l'auto di un 63enne proprio davanti all'ospedale 'Hatzikosta': l'ex difensore, che ha riportato una serie lesioni cranio-encefaliche, è stato operato d’urgenza e successivamente trasferito in terapia intensiva.

"Forza Marios, siamo tutti con te"

L'ex centrale difensivo, che ha indossato in sei occasioni la maglia della Nazionale greca, era stato protagonista della promozione in Serie A del Bologna nella stagione 2014-2015. Nel 2024 invece, dopo l'avventura ad Atene con la maglia del Panathinaikos, si era ritirato dal calcio giocato. "La famiglia dell'Aek Atene è al fianco di Marios e della sua famiglia, con la speranza che possa uscire vittorioso dalla battaglia più difficile della sua vita", la nota del club greco in cui Oikonomou ha giocato per due anni (2018-2020). "Forza Marios siamo tutti con te" è invece il messaggio di vicinanza del Bologna sui propri canali social.

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