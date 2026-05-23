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Panathinaikos, ufficiale l'esonero di Benitez: l'annuncio social del club

L'allenatore spagnolo - ex, tra le altre, di Inter, Napoli e Liverpool - lascia i 'Verdi' di Atene dopo soli sette mesi di gestione: i dettagli
2 min
TagsBenitezPanathinaikos

ATENE (GRECIA)Rafa Benitez non è più l'allenatore del Panathinaikos. Ingaggiato lo scorso ottobre con un contratto fino al 2027, il 66enne tecnico spagnolo - che in carriera ha guidato fra le altre Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle ed Everton - è stato esonerato dallo storico club ateniese che ha chiuso con un anonimo quarto posto la stagione in Super League, centrando comunque la qualificazione alla prossima edizione della Conference League. Un risultato deludente per i 'Verdi' di Atene che sognavano il ritorno in Champions League dopo 10 anni.

Il Panathinaikos esonera Benitez: l'annuncio social del club

Sui propri canali ufficiali, il 'Trifoglio' ha annunciato la conclusione del rapporto con l'allenatore spagnolo: "Grazie di tutto Rafa. Ti auguriamo il meglio per il futuro", si legge in un post pubblicato dal Panathinaikos sui social.

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