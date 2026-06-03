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Juve, Roma, Napoli e Roland Garros: le ultimissime

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Vlahovic va via a zero. Sangarè saluta i giallorossi. Hojlund riscattato. Mensik in semifinale
2 min
TagsjuveRomanapoli

 

 La notizia era nell'aria da giorni ma ora sono arrivate anche le confermeDusan Vlahovic lascerà la Juventus parametro zero

Buba Sangaré proseguirà la propria carriera in Spagna. L’Elche ha infatti deciso di esercitare il diritto di riscatto previsto nell’accordo con la Roma, acquistando a titolo definitivo il giovane difensore. 

Inamovibile per Antonio Conte nella stagione appena conclusa, Rasmus Hojlund sarà il centravanti del Napoli anche con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri (che lo voleva già un anno fa al Milan e ora potrà allenarlo all'ombra del Vesuvio). Proprio il club azzurro ha infatti ufficializzato il riscatto del 23enne danese dal Manchester United

Inamovibile per Antonio Conte nella stagione appena conclusa, Rasmus Hojlund sarà il centravanti del Napoli anche con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri (che lo voleva già un anno fa al Milan e ora potrà allenarlo all'ombra del Vesuvio). Proprio il club azzurro ha infatti ufficializzato il riscatto del 23enne danese dal Manchester United.

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