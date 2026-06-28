Mondiali, Musetti, Gakpo e Capo Verde: le ultimissime

Messi illumina ancora l'Argentina contro la Giordania: entra al 60' al posto di Lautaro Martinez e all'80' firma il tris chiudendo i giochi con una punizione geniale. È andato a segno in sette partite consecutive ai Mondiali, nessuno come lui: superato il francese Just Fontaine e il grande brasiliano Jairzinho per la striscia più lunga di sempre.

Con la stagione iniziata da sei mesi è tempo di bilanci e, per qualche giocatore, anche di cambiamenti. Attraverso il suo profilo Instagram, Lorenzo Musetti ha reso noto che José Perlas non farà più parte del suo team.

Dramma per Cody Gakpo. La compagna dell'attaccante del Liverpool e della Nazionale olandese, la modella Noa van der Bij, ha annunciato di aver perso il figlio che portava in grembo, e la cui nascita era prevista a ottobre.

Da sorpresa del torneo a protagonista di un caso giudiziario che rischia di oscurare un'impresa sportiva storica. La nazionale di Capo Verde, al debutto assoluto in un Mondiale, ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale chiudendo al secondo posto il Gruppo H. Il capitano della Nazionale, Ryan Mendes, è al centro di un'indagine della polizia neozelandese dopo una denuncia per presunta violenza sessuale presentata da una cittadina brasiliana. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, i fatti risalirebbero allo scorso 27 marzo