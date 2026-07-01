Chelsea, Wimbledon, Napoli e volley: le ultimissime

La notizia era nota da giorni, ma adesso è ufficiale: Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea . A darne notizia è l' Atalanta , che attraverso un comunicato ha annunciato la cessione dell'esterno classe 2005 in Premier League, alla corte di Xabi Alonso .

Cobolli avanza al secondo turno di Wimbledon. Il finalista del Roland Garros si aggiudica il tie-break del quarto set per 10-8 salvando altri tre set point e batte l'argentino Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6 (7-5), 6-3, 7-6 (10-8)

"La SSC Napoli apre oggi la stagione del suo Centenario, un programma di eventi lungo un anno nel segno di un augurio che custodisce il passato e guarda al futuro: Pe’ cient’anne. Il riferimento simbolico sarà il 1° agosto 1926, data scelta dalla memoria collettiva del popolo azzurro nella piena consapevolezza di radici calcistiche cittadine ancora più antiche". È quanto si legge sul sito ufficiale del club azzurro, che spiega: "Le origini del calcio a Napoli risalgono infatti alle prime esperienze di fine Ottocento e passano attraverso il Naples Cricket & Foot-Ball Club, nato nel 190

Il volley italiano ha avuto dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) un doppio riconoscimento a testimonianza del valore tecnico delle nostre formazioni e della credibilità politica della nostra federazione. Due formazioni, una maschile ed una femminile, Trentino Itas e Igor Gorgonzola Novara, hanno avuto una wild card per partecipare alla prossima Champions League.