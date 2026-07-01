Chelsea, Wimbledon, Napoli e volley: le ultimissime
La notizia era nota da giorni, ma adesso è ufficiale: Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea. A darne notizia è l'Atalanta, che attraverso un comunicato ha annunciato la cessione dell'esterno classe 2005 in Premier League, alla corte di Xabi Alonso.
Cobolli avanza al secondo turno di Wimbledon. Il finalista del Roland Garros si aggiudica il tie-break del quarto set per 10-8 salvando altri tre set point e batte l'argentino Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6 (7-5), 6-3, 7-6 (10-8)
"La SSC Napoli apre oggi la stagione del suo Centenario, un programma di eventi lungo un anno nel segno di un augurio che custodisce il passato e guarda al futuro: Pe’ cient’anne. Il riferimento simbolico sarà il 1° agosto 1926, data scelta dalla memoria collettiva del popolo azzurro nella piena consapevolezza di radici calcistiche cittadine ancora più antiche". È quanto si legge sul sito ufficiale del club azzurro, che spiega: "Le origini del calcio a Napoli risalgono infatti alle prime esperienze di fine Ottocento e passano attraverso il Naples Cricket & Foot-Ball Club, nato nel 190
Il volley italiano ha avuto dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) un doppio riconoscimento a testimonianza del valore tecnico delle nostre formazioni e della credibilità politica della nostra federazione. Due formazioni, una maschile ed una femminile, Trentino Itas e Igor Gorgonzola Novara, hanno avuto una wild card per partecipare alla prossima Champions League.