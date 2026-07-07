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Wimbledon, Lazio, Napoli e Juve: le ultimissime

Wimbledon, Lazio, Napoli e Juve: le ultimissime

Sinner in semifinale. Gila al Milan. Ufficiali le prime amichevoli. Massara in bianconero
2 min
TagssinnerLazionapoli

 

Jannik Sinner si trova a Wimbledon con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2025. Oggi, martedì 7 luglio, il numero uno al mondo ha affrontato e superato nei quarti di finale il tedesco Jan-Lennard Struff sul Campo 1.

 

Il Milan piazza il colpo Gila. C’è l’accordo ufficiale con la Lazio dopo lo stop di ieri. I rossoneri si assicurano un grande centrale di difesa

 

 

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il ritiro precampionato del Napoli, che per la quindicesima volta animerà Dimario Folgarida, dal 17 al 27 luglio. Sono previsti allenamenti quotidiani, momenti di animazione dedicati ai turisti-tifosi e, soprattutto, due amichevoli: mercoledì 22 luglio Napoli-Arezzo e domenica 26 luglio Napoli-Carrarese, entrambe con inizio alle 18. 

 

Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer della Juventus. Nel suo nuovo ruolo, Massara riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa della Juve. 

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