Napoli, Bagnoli, Baldini e Cagliari: le ultimissime

Buongiorno si ferma. Il difensore del Napoli rischia l'operazione al ginocchio destro: dipenderà dal prossimo consulto medico. Lo ha confermato il club azzurro attraverso un comunicato ufficiale: "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro".

Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli. Questa mattina, infatti, all’età di 91 anni, si è spento a Verona nell'ospedale di Borgo Roma lo storico allenatore che ha guidato l'Hellas Verona alla leggendaria e irripetibile conquista dello scudetto nella stagione 1984/85.

Una tragedia. Sono ore tristi e difficili. A soli 30 anni si è spenta Valentina Baldini, la figlia di Silvio Baldini. Per il tecnico toscano, attuale ct dell'Italia, la ragazza è stata per tutta la vita un pilastro fondamentale e la sua più grande fonte di ispirazione.

La seconda avventura rossoblù di Andrea Belotti (32) potrebbe essere al capolinea prima ancora di iniziare. L’esito dei test fisici non avrebbe convinto lo staff tecnico e medico, quindi, svanisce l’ipotesi di una seconda stagione con la maglia del Cagliari. La società, per il momento, non conferma la decisione ma dovrebbe farlo nelle prossime ore. Si era fatto male il 27 settembre dello scorso anno per riapparire in panchina il 4 aprile 2026 nella trasferta di Sassuolo