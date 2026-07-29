Juve, Roma, Brasile e tennis: le ultimissime

Una telenovela che dura da un anno sta arrivando alla conclusione: la Juventus ha trovato l'accordo per il ritorno di Randal Kolo Muani. Nelle ultime ore sono stati risolti i dettagli che portano all'arrivo dell'attaccante francese, che tornerà a Torino in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Europa. Al francese andranno cinque milioni e mezzo di euro più 1.5 di bonus.

La Roma ha un nuovo CEO, quello che gli americani chiamano Chief Executive Officer e gli italiani amministratore delegato: è John Galantic, 65 anni, manager con cittadinanza statunitense e svizzera, “romanista da sempre” come ha svelato il club nel comunicato ufficiale della sua nomina, poiché il papà era della Roma.

Neymar e il Brasile, una storia che sembra essere arrivata definitivamente ai titoli di coda. Il numero 10 del Santos ha lasciato intendere di non avere intenzione di tornare a indossare la maglia della Seleção, mettendo così fine anche alle suggestioni legate a una sua possibile partecipazione ai Mondiali del 2030.

Anche per il 2026 è stato confermato l'appuntamento con il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione in programma 21, 22 e 24 ottobre a Riyadh, in Arabia Saudita. A guidare un tabellone stellare sarà Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2025, quando trionfò per la seconda volta di fila in finale contro Carlos Alcaraz. Oltre all'azzurro e allo spagnolo, scenderanno in campo campioni del calibro di Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e la grande novità di quest'anno: l'australiano Alex de Minaur.