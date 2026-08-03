Roma, Como, Atalanta e nuoto sincronizzato: le ultimissime

Un calvario senza fine. Mohamed Bah ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante l’amichevole contro il Cardiff. Il diciannovenne sarà sottoposto prossimamente a intervento chirurgico dal Dr. Georg Ahlbaumer.

Il Como ha raggiunto l'intesa definitiva col Chelsea per il difensore Trevoh Chalobah. Nei giorni scorsi i lariani hanno portato avanti l'operazione con contatti continui fino alla chiusura. Operazione da 30 milioni di euro più bonus. Il calciatore arriverà in Italia nei prossimi giorni.

Dopo l'amichevole di lusso contro il Feyenoord e il sorteggio di Nyon, l’Atalanta ha scoperto il proprio percorso nei playoff di Conference League. La Dea affronterà la squadra che vincerà lo scontro tra Hapoel Tel Aviv (Israele) e Katowice (Polonia), match valido per il terzo turno preliminare.

Filippo Pelati cala il poker agli Europei di Nuoto in corso a Parigi. Il giovane azzurro conquista infatti la sua quarta medaglia nel Sincro, piazzandosi al secondo posto nella finale del solo libero.