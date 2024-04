Calcio e poker, ecco i calciatori con la passione del Texas Hold’em

Da Neymar a Ronaldo, da Piqué a Vidal

Uno di questi è il brasiliano Neymar, che non ha mai nascosto la sua passione per il Texas Hold’em e addirittura ha fatto sapere che si dedicherà esclusivamente alle carte quando lascerà il calcio giocato. Un altro brasiliano appassionato di poker è Ronaldo: l’ex attaccante, uno dei calciatori più forti di sempre, ha partecipato anche ad eventi di poker molto importanti. Come Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona che ha conseguito posizioni di rilievo in eventi prestigiosi, come l’EPT. E proprio lo spagnolo ha trasmesso la passione per il poker ad Arturo Vidal, suo ex compagno di squadra in blaugrana e che ha giocato anche in Italia con le maglie di Inter e Juve.

Anche Totti e CR7 con la passione del poker

Tra calcio e poker anche Max Kruse, ex bomber tedesco che ha appeso gli scarpini al chiodo un anno fa per dedicarsi completamente al Texas Hold’em. Anche durante la carriera da calciatore, era comunque spesso presente ai tavoli delle WSOP in Nevada sognando di vincere un braccialetto. Appassionati di poker sportivo, poi, tanti altri campioni recenti e del passato: come Buffon e Totti, Shevchenko, Brolin, Sheringham e anche Cristiano Ronaldo.