Dopo aver dominato il final day, Nicola Grieco si è fermato in terza posizione al €3.000 Mystery Bounty dell’EPT di Montecarlo. L’azzurro è stato eliminato ad un passo dal testa a testa finale. Un piazzamento comunque di grande prestigio per il player italiano che aveva comandato per gran parte della late stage. A trionfare nel Mystery Bounty è però il rumeno Adrian State che, all’heads up, ha rifiutato il deal e ha battuto l’irlandese Jamie Flynn, portando a casa il primo premio.