mercoledì 7 gennaio 2026
WSOP Circuit Rozvadov: trionfo azzurro con Andrea Iocco© .

WSOP Circuit Rozvadov: trionfo azzurro con Andrea Iocco

Il player abruzzese ha conquistato l’anello al Mini Main Event
1 min

Grande successo italiano al WSOP Circuit Rozvadov: Andrea Iocco ha vinto l’anello conquistando il primo posto al Mini Main Event. Si tratta del trionfo più importante in carriera per il player abruzzese, che ha battuto in heads up il cinese Jinxuan Cheng. Al tavolo finale, oltre al vincitore Iocco, c’erano altri due italiani: Daniele Trippi (settimo) e Luigi Pignataro (sesto). Oltre al prestigioso anello, l’abruzzese si è portato a casa anche un primo premio da €62.000.

