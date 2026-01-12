WSOP Circuit, secondo ring azzurro: Sacchi vince il 6-max© .

Dopo la vittoria di Andrea Iocco nel Mini Main Event, è arrivato un altro anello azzurro al WSOP Circuit in corso al King's Resort di Rozvadov. Daniele Sacchi ha conquistato il primo posto nell'Event #11 6-max battendo lo slovacco Boris Progner nel testa a testa finale e portando a casa l’agognato ring, oltre ad un premio da 26.240€. Una grande gioia per il movimento del poker italiano, rappresentato al final table da altri tre azzurri: Cupellini (terzo), Beretta (quarto) e Lenzi (quinto).