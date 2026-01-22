Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
PokerStarsNews match sponsor di Como-Torino© .

PokerStarsNews match sponsor di Como-Torino

Per l’occasione lo stadio “Giuseppe Sinigaglia” sarà inoltre personalizzato con una scenografia speciale
2 min

PokerStarsNews.it sarà match sponsor della gara tra Como 1907 e FC Torino, in programma sabato 24 gennaio alle ore 15:00 presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia, valida per la 22ª giornata del Campionato Serie A Enilive. In qualità di Official Sleeve Partner del Como 1907 e Match Sponsor dell’evento, PokerStarsNews accompagnerà il match con una serie di iniziative dedicate ai tifosi, pensate per coinvolgere il pubblico prima, durante e dopo la partita.

Iniziative speciali per i tifosi

Per i tifosi presenti allo stadio sarà possibile mettersi alla prova in sfide 1 contro 1 su postazioni di Blade Spot, un gioco interattivo che testa riflessi, velocità di reazione e precisione. Nel corso della giornata, inoltre, saranno proposte ulteriori attività di intrattenimento ideate per coinvolgere il pubblico e rendere l’atmosfera allo stadio ancora più dinamica e partecipativa. Per l’occasione, lo stadio “Giuseppe Sinigaglia” sarà inoltre personalizzato con una scenografia firmata “PokerStarsNews”, pensata per celebrare la passione per lo sport e l’intrattenimento. Con queste iniziative, PokerStarsNews conferma il proprio impegno nel creare esperienze ad alto valore aggiunto per la comunità dei tifosi del Como e per tutti gli appassionati di sport. La partnership con il Como 1907 si conferma un asset strategico per rafforzare il legame con il territorio comasco e valorizzarne le eccellenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS