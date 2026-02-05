Da Denis a Cerci, al PS Open Campione 2026 anche ex calciatori
Il PokerStars Open Campione 2026 è terminato qualche giorno fa, regalando anche una picca all’Italia del poker proprio nell’ultimo torneo. Il festival ha riscosso grande successo e regalato grandi emozioni. Inoltre, è stato caratterizzato dalla partecipazione speciale di ex calciatori di Serie A come German Denis, Alessio Cerci e Ciccio Caputo.
Denis a premio al Main Event
Cerci, ex attaccante di Roma e Torino, è riuscito addirittura a vincere uno Spin & Go mentre l’argentino ex Napoli, al suo primo torneo live, è stato protagonista di un’ottima prestazione al Main Event, il torneo più importante, chiudendo in 174esima posizione e andando a premio.