mercoledì 11 marzo 2026
Neymar, che colpo a poker: terzo posto all’High Roller SCOOP© EPA

Neymar, che colpo a poker: terzo posto all’High Roller SCOOP

Grande acuto del calciatore brasiliano, che sfiora l’heads up perdendo con 66 contro AK
1 min

Grande colpo del calciatore brasiliano Neymar all’High Roller SCOOP (Spring Championship Of Online Poker). L’ex giocatore di Barcellona e PSG, grande appassionato di poker, si è reso protagonista di un’ottima prestazione all'evento 09-High della rassegna primaverile dedicata ai tornei di poker online, caratterizzato da 49 entries.

Calcio e poker, ecco i calciatori con la passione del Texas Hold’em

L’uscita di Neymar

La stella brasiliana, che ha pagato tre ingressi, è riuscita ad arrivare al tavolo finale e chiudere il torneo in terza posizione, portando a casa circa 23mila dollari tra premi e bounty. Neymar ha sfiorato l’heads up finale uscendo a 3 left in coinflip: con una coppia di 6 contro AK.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

