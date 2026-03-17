Cosa significa ‘cooler’ nel poker Texas Hold’em© .

Sembra una parolaccia ma non lo è. Il temine ‘cooler’ è uno dei più utilizzati nel mondo del poker Texas Hold’em. Ma cosa significa e in quali situazione viene usato? Il cooler è quando un giocatore ha una mano molto forte, impossibile da foldare, ma si trova contro un rivale che ha una mano ancora più forte. “La mano che si gioca da sola”, un cooler potrebbe essere spiegato banalmente così. Uno scontro tra due mani così forti che l’all-in è praticamente certo.