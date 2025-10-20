Carta ‘Blocker’, cosa significa e perché è importante © .

La terminologia a poker è molto importante. Ci sono tantissimi termini che indicano specifiche azioni quando si gioca al tavolo. Tra questi c’è anche il termine ‘Blocker’, che è molto utilizzato. Ma cosa significa? Il termine è riferito ad una carta, che ha l’effetto di rimuovere carte nel range di un giocatore avversario. Insomma, è quella carta che, essendo in mano nostra, riduce la varietà di mani potenzialmente in mano all’avversario.