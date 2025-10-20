© .
Carta ‘Blocker’, cosa significa e perché è importante
Ecco il significato di un termine molto utilizzato quando si gioca a poker
La terminologia a poker è molto importante. Ci sono tantissimi termini che indicano specifiche azioni quando si gioca al tavolo. Tra questi c’è anche il termine ‘Blocker’, che è molto utilizzato. Ma cosa significa? Il termine è riferito ad una carta, che ha l’effetto di rimuovere carte nel range di un giocatore avversario. Insomma, è quella carta che, essendo in mano nostra, riduce la varietà di mani potenzialmente in mano all’avversario.
Cosa significa carta blocker: l’esempio
Facciamo un esempio: noi abbiamo A6 e l’avversario K7 e al flop escono 8-5-4, il nostro 6 è una ‘carta blocker’ perché riduce le possibilità di fare scala al rivale (non ci sono più quattro 6 nel mazzo di carte, ma solo tre).