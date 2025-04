Scala ‘bilaterale’ a poker: significato, spiegazione ed esempio © .

Cosa significa bilaterale, o bilatera, nel poker

Il termine ‘bilaterale’, o ‘bilatera’, è associato al punto della scala o della scala reale. Ma in cosa consiste? Quando un giocatore, tra carte in mano e comuni, ha quattro carte consecutive a scala si parla di progetto di ‘scala bilaterale’. Da distinguere dal progetto della ‘scala a incastro’, che è quando si ha a disposizione una sola carta per chiudere la scala. Con la scala ‘bilaterale’, il player invece ha due carte a disposizione per completare il punto.

Esempio di progetto di scala bilaterale

Un giocatore ha in mano 10 e 9 e al flop escono 8, 7 e 4. Ecco che il giocatore ha progetto di scala bilaterale perché, tra turn e river, può sperare sia in un J che in un 6 per chiudere la scala. Se il flop, sempre con 10 e 9 in mano, fosse invece con 8, 6 e 4 il player avrebbe progetto di scala a incastro perché, tra turn e river, può sperare solo in una carta (il 7) per completare la scala.