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EPT Monte-Carlo 2026: date e tornei più importanti© Pokerstarslive

EPT Monte-Carlo 2026: date e tornei più importanti

La tappa inizia il 30 aprile. Il Main Event sarà dal 4 al 10 maggio
2 min

Sale l’attesa per la tappa dell’European Poker Tour 2026 a Monte-Carlo. “Sono passati oltre due decenni da quando lo European Poker Tour (EPT) ha fatto tappa per la prima volta nel suggestivo scenario di Monte Carlo e questo appuntamento ormai fisso si ripeterà anche nel 2026, con il festeggiamento del 21° anniversario dell'EPT Monte-Carlo. Il tempo vola quando si celebra una delle tappe più prestigiose del circuito pokeristico” si legge sul sito ufficiale.

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Sede, date e tornei più importanti

Il festival a Monte-Carlo inizierà il 30 aprile e si concluderà il 10 maggio. Si giocherà allo Sporting Monte-Carlo. Il 30 aprile si partirà con il PokerStars Open Main Event mentre il Main Event EPT è in programma dal 4 al 10 maggio. Ecco le date e i tornei più importanti: 

PokerStars Open

PokerStars Open Main Event: dal 30 aprile al 4 maggio - €1.650

PokerStars Open Cup: dal 2 al 3 maggio - €825

PokerStars Open High Roller: dal 3 al 5 maggio - €2.700

EPT

High Roller for One Drop da €100.000: dal 1° al 3 maggio - €100.000

EPT Super High Roller da €250.000: dal 4 al 5 maggio - €250.000

Main Event EPT: dal 4 al 10 maggio - €5.300

Mystery Bounty EPT: dal 6 all'8 maggio - €3.250

High Roller EPT: dall'8 al 10 maggio - €25.000

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