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lunedì 4 maggio 2026
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EPT Montecarlo, prima picca azzurra: segui l’evento in diretta streaming© .

EPT Montecarlo, prima picca azzurra: segui l’evento in diretta streaming

Arriva il primo trionfo italiano nella tappa monegasca. Sul nostro sito è possible seguire il day 1 del Super High Roller in tempo reale
1 min

L’European Poker Tour 2026 a Montecarlo prosegue. Nel day 4 è arrivata la prima vittoria azzurra: Illuminato Torrisi è riuscito a trionfare nella PS Open Cup. Il player italiano ha conquistato il primo posto grazie ad una bella rimonta nel day 2/final day e battendo lo svizzero Schneider in heads up. In attesa dell’inizio del Main Event, sul nostro sito è disponibile la diretta streaming del day 1 del Super High Roller: seguilo in tempo reale. Il tavolo finale del One Drop High Roller, invece, si è concluso con il trionfo del libanese Albert Daher: terzo posto per Leonardo Drago, settimo Enrico Camosci.

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