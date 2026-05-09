EPT Montecarlo Main Event, chi arriverà al tavolo finale? Segui la diretta streaming© .

Il Day 4 del Main Event EPT Montecarlo ha ridotto il campo a 20 giocatori, pronti oggi a contendersi i premi più importanti di un montepremi da €4.903.250. A comandare è l'austriaco Bernhard Binder , chipleader netto con oltre 4,5 milioni di chip (114 BB). Alle sue spalle Raul Mestre, secondo con 2,91 milioni, che punta a diventare il primo ambassador PokerStars a vincere un Main Event EPT dai tempi di Victoria Coren nel 2014. La diretta streaming del Day 5 è disponibile sul nostro sito .

Niente da fare per Cappelli

Tra i nomi di rilievo ancora in corsa figurano Jason Wheeler, il brasiliano Rodrigo Selouan e l'ex campione EPT Ognyan Dimov. Eliminato invece Thomas Eychenne, che era arrivato chipleader al Day 4, uscito al 22° posto per €28.150. Niente da fare per l'Italia: Fabiano Cappelli, ultimo azzurro rimasto, ha salutato al 42° posto, eliminato dopo aver perso un colpo KK contro AA prima dell'uscita definitiva. Il Day 5 parte a mezzogiorno con blinds a 20.000/40.000: l'obiettivo è raggiungere i 6 giocatori left: segui la diretta streaming sul nostro sito.