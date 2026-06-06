WSOP 2026: Sammartino chiude quarto nel Dealers Choice, vince Madsen© .

Ci ha fatto sognare ancora una volta, ma alla fine il braccialetto non è arrivato. Dario Sammartino chiude al quarto posto nell'Event #20, il torneo da 1.500 dollari di Dealers Choice alle WSOP 2026 , con un premio da 49.383 dollari. A vincere è stato l'americano Jeff Madsen , autore di una rimonta inarrestabile dal final table in poi.

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Quinto bracciale per Madsen

Sammartino aveva disputato una giornata di grande livello, risalendo fino alla terza posizione nella sessione serale. A tradirlo è stato il Badeucey, la specialità che ha deciso la sua eliminazione: in quello che si è rivelato il colpo decisivo, l’italiano ha pagato a caro prezzo la sfortuna nei cambi. Madsen, che non vinceva un braccialetto da 11 anni, ha poi dominato il testa a testa finale contro Philip Wess, conquistando il suo quinto bracciale in carriera.