Campionati Italiani ISOP 2026: Crapanzano e Ouertani aprono le danze a Campione© .

Il 3 giugno ha alzato il sipario sui Campionati Italiani ISOP Powered by PokerStars , con le prime due cerimonie di premiazione che si sono tenute giovedì 4 e venerdì 5 giugno al Casinò di Campione d’Italia. Il primo braccialetto tricolore dell'edizione è andato a Matteo Gerolamo Crapanzano , che ha avuto la meglio nel Campionato Italiano Sviten. Il torneo ha raccolto 64 entries complessive — 47 giocatori unici e 17 re-entries — generando un prizepool di €10.624 con 10 giocatori pagati.

WSOP 2026: scintille nel 25k Heads Up, cinque braccialetti assegnati

Da Farina a Sammartino e Boi, i bracciali azzurri alle WSOP

Ouertani campione nell'Omaha Poy Championship

Il secondo titolo è stato conquistato da Wissam Ouertani nell'Omaha Poy Championship, evento che ha visto la partecipazione di 56 entries totali con un montepremi complessivo di €14.336. Ouertani ha raggiunto un accordo a tre con Stefano Lagorio e Angelo Napoletano. Quarta piazza per Fabio Bianchi (€1.580).

WSOP 2026, il programma completo: 100 bracciali in palio

Kristen Foxen per la storia alle WSOP 2026

Mentre l'Italia del poker si concentra su Campione, a Las Vegas si sta scrivendo una pagina potenzialmente storica. Kristen Foxen, già prima nella Women All Time Money List, si è qualificata al tavolo finale del 25k High Roller No Limit Hold'em (Event #19) delle WSOP 2026, unica donna rimasta in corsa tra i sei finalisti sui 345 giocatori iscritti. La posta in palio è altissima: la canadese potrebbe vincere il suo sesto braccialetto in carriera, migliorando un primato che è già suo, e diventare la prima donna a trionfare in un evento open dal vivo dal 2021, ovvero dall'affermazione di Leo Margets nel The Closer delle WSOP di cinque anni fa.