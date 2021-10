Il Torino riceve la Juventus, al via il derby della Mole

Il derby si preannuncia equilibrato

I granata sono rimasti imbattuti nelle ultime 4 gare (due vittorie con Salernitana e Sassuolo e 2 pareggi con Lazio e Venezia) mentre la “Vecchia Signora”, reduce dal successo in Champions League contro il Chelsea, si è messa alla spalle un inizio di stagione difficile (solo 2 punti nelle prime 4 partite) anche grazie alle vittorie contro Sampdoria e Spezia (entrambe per 3-2). Difficile sbilanciarsi in una gara come questa, il derby non è mai una sfida come le altre e non sempre la squadra favorita alla vigilia riesce a conquistare i tre punti. La prova evidente è l’ultimo precedente andato in scena nella passata stagione terminato con il risultato di 2-2. Il Multigol 2-4 (centrato in 5 gare su 6 dal Torino) potrebbe regalare soddisfazioni anche in questo incontro.