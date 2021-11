Bologna, gli ultimi gol segnati nel primo tempo? Contro la Lazio

Parola d’ordine, continuità. Nel turno infrasettimanale di Serie A la Roma di Mourinho gioca a Bologna per centrare il terzo successo consecutivo contro la squadra di Mihajlovic , che dal canto suo ha vinto tre delle ultime 4 partite di campionato .

I gol subìti dalla Roma prima del riposo

Bene il Bologna ma volendo guardare il pelo nell’uovo… non benissimo. Barrow e compagni nei primi tempi hanno realizzato solo tre dei venti gol totali. Di più, l’ultimo match che ha visto i felsinei esultare prima del riposo risale a 7 turni fa e qui i tifosi giallorossi sono autorizzati a fare gli scongiuri, visto che si tratta del match contro l’altra squadra della Capitale, la Lazio (2-0 all’intervallo). Come risponde l’undici di Mourinho? In 14 giornate di Serie A il portiere della Roma è stato battuto nei primi 45’ da sole 4 squadre: Lazio, Juventus, Milan e Venezia.