El Salvador-Costa Rica da X2 più Under 4,5

La Costa Rica grazie all'1-0 inflitto al Canada e al contemporaneo pareggio tra Panama e Honduras (1-1) è riuscita a conquistare il quarto posto in classifica, l'unico valido per partecipare ai playoff Mondiali (per le prime tre invece è prevista la qualificazione diretta).

El Salvador-Costa Rica show! Fai ora i tuoi pronostici

Coltivando un sogno

L'El Salvador a due giornate dal termine della terza fase di qualificazione trovandosi a meno nove dal quarto posto scenderà in campo con la consapevolezza di non partecipare al prossimo Mondiale. La Costa Rica, spinta dall'entusiasmo, proverà a vincere per continuare a coltivare il sogno di volare in Qatar. Certo i numeri dei "Los Ticos" non sono del tutto eccezionali, in trasferta Borges e compagni con soli due gol segnati e tre subiti hanno fatto registrare solamente una vittoria, tre pareggi e due sconfitte. Le motivazioni però nel calcio contano molto e quindi sul campo della "Selecta" (un solo successo in casa) si può provare la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Under 4,5.