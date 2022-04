Pronostico West Ham-Lione, francesi imbattuti in Europa League

Europa League, West Ham-Lione: fai il tuo pronostico e vinci i premi in palio!

Il West Ham di David Moyes al pari del Lione ha vinto il suo girone di Europa League ma il vero capolavoro l’ha compiuto agli ottavi, eliminando i “Signori dell’Europa League” ovvero il Siviglia, ai supplementari. Un bel biglietto da visita da mostrare a quel Lione che ancora non ha mai perso e che nel turno precedente si è preso sostanzialmente la qualificazione andando a vincere 1-0 in casa del Porto (1-1 poi in casa dei francesi).

Il West Ham si gioca molto in questi primi 90’, all’Olympic Stadium non perde dal 16 gennaio (2-3 col Leeds in campionato) ed è in fiducia dopo il 2-1 all’Everton. Male il Lione in campionato, dove ha segnato solo 15 gol in 14 trasferte.

Pronostico dunque favorevole agli Hammers (49 corner battuti contro i 30 dei francesi) che dovrebbero evitare la sconfitta in un match con almeno due reti. Dunque, il pronostico per questo incontro è 1X+Over 1,5. La quota assegnata a questa opzione è intorno all'1.60.