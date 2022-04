Juventus-Fiorentina: quote, pronostico e statistiche

Fai ora i tuoi pronostici!

Juve favorita ma... scopri il pronostico

Come già detto in precedenza si riparte dall’1-0 dell’andata. Un risultato un po’ “bugiardo” poichè alla “Viola” al Franchi è mancato solamente un pizzico di precisione sotto porta. Piatek e compagni non sono riusciti a segnare nonostante abbiano tirato per ben sei volte verso lo specchio della porta difeso da Perin. La Juventus invece è stata brava a difendersi per poi riuscire a colpire poco prima del fischio finale.

Da quella partita la squadra allenata da Vincenzo Italiano ha disputato altre sei gare, tutte in campionato. La “Viola” in queste sei sfide non solo non ha mai perso (4 vittorie e 2 pareggi) ma ha anche fermato, proprio in trasferta, squadre del calibro di Inter (1-1) e Napoli (3-2).

La Juventus dal canto suo, nonostante abbia perso per due volte da quel Fiorentina-Juventus, ha senza dubbio le carte in regola per riuscire a contenere gli attacchi della “Viola”. In Serie A la compagine bianconera vanta la miglior difesa interna con soli 11 reti incassate in 17 partite mentre in Coppa Italia ha subito un gol agli ottavi contro la Sampdoria (4-1) e uno ai quarti con il Sassuolo (2-1).

Di norma nelle gare casalinghe della Juventus difficilmente si vedono molti gol (in campionato 15 sfide su 17 sono terminate Under 2,5) ma c’è un dato che può far ben sperare gli amanti dello spettacolo. Le ultime tre gare di coppa disputate dai bianconeri (tra Champions e Coppa Italia) sono tutte terminate con l'Over 2,5.

Con la Fiorentina impegnata in trasferta invece la “multi chance Goal o Over 2,5” esce da 11 match consecutivi.

Con questi numeri alla mano è lecito provare il Multigol 2-4 al triplice fischio dell’arbitro.