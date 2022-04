Liverpool-Villarreal: quote, pronostico e statistiche

Fai ora i tuoi pronostici!

Ben diverso il ruolino di marcia delle due squadre in questa edizione di Champions. Il Liverpool ha all’attivo 8 vittorie, un pareggio e un ko (contro l’Inter) mentre il Villarreal “schiera” un 5-3-2 con riferimento al “Vinte-Pari-Perse” nelle 10 gare fin qui disputate. Negli ultimi due impegni casalinghi in Champions i Reds hanno subìto 3 reti dal Benfica e una dall’Inter, il fatto di aver ipotecato la qualificazione all’andata probabilmente ha inciso sul calo di attenzione degli inglesi. Ora la concentrazione sarà ai massimi livelli contro un Sottomarino Giallo che in trasferta è affondato solo una volta nel torneo, a fine settembre contro il Manchester United (gol decisivo di Ronaldo a tempo scaduto). Da lì in poi Danjuma e compagni si sono scatenati battendo Young Boys (4-1), Atalanta (3-2), Juventus (3-0) e pareggiando 1-1 contro il Bayern approdando in semifinale dopo la vittoria per 1-0 all’Estadio de la Ceramica. Da non trascurare poi che il Villarreal non è sceso in campo nel weekend a differenza del Liverpool (2-0 all’Everton) e quindi Emery ha avuto tempo e modo di preparare la “sua” partita, che sarà verosimilmente tutta accortezza e ripartenze.

Per le quote è una sfida a senso unico, anche se trattandosi di una semifinale di Champions nulla è scontato. L’1 vale intorno all’1.30, l’Over 2,5 è decisamente più accreditato rispetto all’Under. I Reds hanno ovviamente le carte in regola per far loro il primo round e giocando ad Anfield spingeranno al massimo per assicurarsi un vantaggio da portare in dote in terra spagnola. Un’opzione da tenere d’occhio potrebbe essere la “combo” 1+Under 3,5, ovvero Liverpool vincente e massimo tre reti totali in partita. La quota assegnata a questa giocata è pari all’incirca a 2.05 volte la posta. Abbassando il coefficiente di difficoltà con l’1+Under 4,5 il moltiplicatore scende a 1.60.