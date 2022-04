Leicester-Roma: quote, pronostico e statistiche

La Roma nella tana delle "Volpi" inglesi. Giovedì alle 21 i giallorossi di Mourinho giocano al King Power Stadium di Leicester l'andata delle semifinali di Conference League . Le quote sorridono agli inglesi ma il divario, in lavagna come sul campo, non è certo abissale. Ecco alcune statistiche utili in ottica pronostico .

Conference League, fai il tuo pronostico sulla semifinale Leicester-Roma

In Europa Leicester imbattuto in casa, scopri l'esito consigliato

In campionato il Leicester di Brendan Rodgers è decimo al netto di un paio di gare da recuperare. I risultati del recente periodo dicono che le "Foxes" hanno attivato la modalità "risparmio energetico" in vista dell'appuntamento europeo: una sola vittoria nelle ultime 5 gare di Premier League, l'ultima delle quali chiusa con un poco memorabile 0-0 con l'Aston Villa (il primo finora in campionato).

Da ricordare che gli inglesi sono stati "retrocessi" dall'Europa League dove hanno affrontato nel loro girone il Napoli di Spalletti, pareggiando 2-2 in casa e perdendo 3-2 al Maradona. Tutto facile per Maddison (uomo da tenere d'occhio) e compagni contro i danesi del Randers, eliminati con un complessivo 7-2. Qualche patema in più per gli inglesi contro Rennes (vittoria per 2-0 in casa e ko per 0-1 in Francia) e soprattutto Psv, che aveva strappato lo 0-0 in casa del Leicester per poi essere ribaltato (1-2) ad Eindhoven.

Un dato su tutti deve fungere da campanello d'allarme per i capitolini. Pur non essendo la miglior stagione del Leicester, gli uomini di Rodgers in casa non hanno mai perso in Europa e in campionato si registrano solo 4 battute d'arresto (l'ultima delle quali risale al 19 gennaio) contro Tottenham, Arsenal, Chelsea e Manchester City. Dei pezzi da novanta.

Anche gli inglesi sanno che la Roma va maneggiata con cura, pertanto come possibile pronostico occhio al pareggio (che si può valutare anche a metà gara) oppure all'esito Multigol Ospite 1-2.