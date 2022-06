Atletico Pr-Corinthians, quote e statistiche dicono...

L'Atletico Pr sfida il Corinthians, fai il tuo pronostico

Somma gol finale “2”, ecco a chi manca

La curiosità statistica più rilevante la regala proprio l’Atletico di Scolari. È rimasta l’unica squadra a non aver ancora mai centrato la somma gol finale “2” che invece il Corinthians ha collezionato in tre occasioni, tra l’altro in tre delle ultime cinque giornate di campionato.

Da tener presente anche il rendimento recente delle due squadre. L’Atletico è imbattuto da 5 giornate di fila (3 vittorie e 2 pareggi), 5 come gli Under 2,5 consecutivi centrati dal “Timao”, uscito sconfitto per 1-0 nell’ultima gara esterna giocata contro il Cuiaba.

Proprio l’Under 2,5 sembra rappresentare un esito piuttosto probabile anche in questa sfida e anche le quote sembrano pensarla alla stessa maniera. Un match con meno di 2,5 reti totali vale 1.50, l'offerta per l'Over 2,5 sale a 2.40.