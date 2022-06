Brasileirao, pronostico ok per il Palmeiras

Palmeiras-Atletico Go, fai il tuo pronostico

Under oppure Over? Scopri il pronostico

Tra le due squadre ci sono 9 punti di distacco pro Palmeiras, che dopo aver perso 2-3 al debutto col Ceara ha rimesso dritta la barra conquistando 6 vittorie e 4 pareggi. Il dato più eclatante è relativo ai clean sheet fin qui collezionati dal Palmeiras, ben 8 in 11 partite. Insomma, l’avversario giusto, sulla carta, per ridimensionare un Atletico Go che ha messo in fila due vittorie (Avai e Fluminense).

A “brillare” davvero, nel ruolino di marcia dell’Atletico, è l’Under 2,5 che si è visto 9 volte su 11. Di fronte però c’è un Palmeiras che ha dimostrato di poter fare un sol boccone anche di squadre ben più attrezzate come il Corinthians, battuto 3-0 all’Allianz Parque di Sao Paulo.

Per le quote è un segno 1 molto probabile ma, volendo cercare un premio più elevato, si può provare a guardare in direzione del Multigol Casa 2-4 oppure dell’Over 2,5.