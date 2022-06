Liga Profesional, il pronostico di Racing Club-Velez

Liga Professional , in contemporanea con P latense-Gimnasia La Plata va in scena anche la sfida tra il Racing Club e il Velez . Entrambe le squadre vorranno tornare a vincere dopo aver perso nel corso della seconda giornata di campionato.

Indovina il risultato esatto di Racing Club-Velez e vinci!

Padroni di casa favoriti, scopri il pronostico

Al momento la classifica parla in maniera molto chiara, il Racing Club ha due punti in più del Velez. La "Academia" ha prima vinto in casa contro l'Huracan (2-0) e poi ha perso con lo stesso risultato sul campo del Gimnasia La Plata.

Il Velez invece dopo aver pareggiato per 1-1 con il Patronato ha perso per 1-0 contro il Platense. Nella passata stagione il "Fortino" ha vinto soltanto tre partite fuori casa. Intriga la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3.