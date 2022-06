Eliteserien, il pronostico di Stromsgodset-Lillestrom

La cavalcata del Lillestrom non si ferma, Rosenborg sconfitto per 3-1 e decimo risultato utile consecutivo fatto registrare dai gialloneri in campionato. La capolista dell’ Eliteserien questo fine settimana gioca in trasferta sul campo dello Stromsgodest .

I quarti della classe in casa non hanno ancora mai diviso la posta in palio, tre vittorie e due sconfitte nelle prime cinque gare interne. Il Lillestrom in trasferta segna e subisce gol con estrema facilità, il ruolino di marcia esterno dei gialloneri recita due successi e tre pareggi con undici gol all’attivo e sette al passivo. Il match in programma al “Marienlyst” di Drammen si preannuncia spettacolare e potrebbe terminare con la “combo” che lega il Goal all’Over 2,5.