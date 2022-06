Inghilterra-Italia Under 19, statistiche e pronostico

L'avventura dell'Italia Under 19 di Carmine Nunziata all'Europeo di categoria è arrivata alle semifinali. In Slovacchia Volpato e compagni affrontano l'Inghilterra, sempre vittoriosa e ancora con la porta inviolata nella fase finale del torneo.

Inghilterra-italia, fai il tuo pronostico sulla semifinale

Inglesi senza gol al passivo

La nazionale allenata da Ian Foster non ha sbagliato un colpo contro Austria, Serbia e Israele ma anche nelle qualificazioni era stata pressoché perfetta con altre cinque vittorie e un pareggio. Una vera corazzata capace oltretutto di chiudere in vantaggio al riposo ben otto partite su nove tra gironi eliminatori e fase finale.

L'Italia nulla ha potuto contro la Francia (1-4) nel match decisivo per stabilire la leadership del mini girone. In precedenza i ragazzi di Nunziata avevano battuto di misura Romania e Slovacchia.

Per le quote inglesi favoriti ma a nessuno piace affrontare l'Italia... Come pronostico occhio al Goal e in alternativa al Multigol 2-4.