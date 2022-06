America Mg-Botafogo, statistiche e pronostico

America Mg-Botafogo, fai il tuo pronostico

In campionato c'è un fresco precedente, ecco il risultato

Numeri del Brasileirao alla mano sarebbe un match di medio bassa classifica, con il Botafogo avanti di tre punti (18 vs 15). Insomma, nulla di eccezionale da segnalare per entrambe. Qualche statistica interessante però viene comunque a galla, basti ricordare che il "Bota" ha collezionato in trasferta 11 dei suoi 18 punti battendo anche squadre di livello come Internacional e Flamengo.

Curiosità, i bianconeri hanno pareggiato solo una delle ultime dieci gare giocate... proprio contro l'America Mg, in campionato, lo scorso 22 maggio: a Belo Horizonte il confronto finì in parità, 1-1.

Per le quote l'undici di casa (un solo successo nelle ultime dieci partite disputate) è favorito per la vittoria di questo match d'andata, meglio forse l'Under 2,5 senza trascurare l'opzione pareggio.