Sheriff-Maribor, quote orientate verso il segno "1"

Massimo equilibrio. Sheriff e Maribor ripartono dallo 0-0 dell'andata, risultato che lascia apertissimo il discorso qualificazione in uno dei match validi per il ritorno del secondo turno preliminare di Champions League.

Sheriff-Maribor, fai il tuo pronostico

Sheriff favorito, ecco la quota del segno 1

Elementi in comune? La porta inviolata. Sheriff e Maribor sono al quarto impegno stagionale nella massima competizione per club e ancora non hanno subìto gol.

Lo Sheriff nel turno precedente ha eliminato lo Zrinjski capitalizzando al massimo l'unico gol segnato nel doppio confronto. Il Maribor, dopo aver pareggiato 0-0 in casa contro il Soligorsk, è andato a vincere per 2-0 in Bielorussia.

Da segnalare che gli sloveni in campionato hanno giocato due partite, perdendo rovinosamente al debutto per 3-0 col Radomlje per poi battere 3-2 il Gorica.

Le quote sorridono agli "Sceriffi", già all'andata più propositivi con sei tiri in porta contro l'unico del Maribor.

L'1 vale di media 1.65, da provare come pronostico il Multigol Casa 2-3.