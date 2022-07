Il pronostico di Cuiaba-Fortaleza

Brasileirao , riflettori puntati sull' Arena Pantanal dove va in scena la sfida tra il Cuiaba e il Fortaleza . I padroni di casa la scorsa settimana hanno perso per 1-0 sul campo del Coritiba mentre gli ospiti hanno pareggiato 0-0 con il Santos .

Squadra abbonata all'Under 2,5

Il Cuiaba in questa prima parte di stagione ha fatto registrare dei risultati molto altalenanti. La compagine gialloverde con 20 punti conquistati in 20 partite (5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte) è posizionato nella parte bassa della classifica, in casa ha pareggiato per ben cinque volte e ha centrato sempre l'Under 2,5.



Il Fortaleza in trasferta non ha mai regalato il segno X e con 11 gol all'attivo e 17 al passivo ha vinto soltanto due delle nove gare esterne fin qui disputate.

Al triplice fischio si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5.