Barcellona-Rayo, per le quote tutto facile per Xavi

Barcellona favorito sul Rayo, come finirà la sfida? Fai il tuo pronostico!

Segno 1 a 1.20, la tentazione è...

Per le quote sembra una sfida dall'esito scontato ma il caos legato al tesseramento dei nuovi acquisti blaugrana (che sembra però vicino ad essere risolto) lascia qualche dubbio. Il Rayo Vallecano di Radamel Falcao lo scorso anno vinse al Camp Nou per 1-0 e anche all’andata, quando però c’era ancora Koeman sulla panchina blaugrana. Premesso che il divario tra le due squadre è abbastanza netto, in presenza di un segno 1 dalla quota inevitabilmente contenuta (1.20 di media) vale forse la penza orientarsi sul Goal, offerto a più del doppio della posta.