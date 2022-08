Barcellona, annunciati altri 100 milioni di entrate: iscrizione giocatori più vicina

BARCELLONA (Spagna) - Sospiro di sollievo per il Barcellona, ancora impossibilitata a registrare i nuovi acquisti per problemi finanziari. Il club catalano ha infatti comunicato un'entrata economica importante, che potrebbe presto sbloccare la problematica relativa ai tesseramenti di quest'anno, in particolare di Kessie e Christensen:"FC Barcelona annuncia la vendita del 24,5% di Barça Studios alla società Orpheus Media, gestita da Jaume Roures, un produttore audiovisivo con una vasta esperienza nella creazione di contenuti audiovisivi e digitali, per un importo di 100 milioni di euro", si legge sul sito ufficiale dei blaugrana. "Questo accordo integra quanto già firmato il 29 luglio con Socios.com e servirà ad accelerare la crescita della strategia digitale, NFT e Web.3 del Club. La vendita è stata effettuata in conformità con l'autorizzazione dell'Assemblea Generale dei Membri del FC Barcelona tenutasi il 23 ottobre. Con questi investimenti, i partner strategici di barça Studios dimostrano fiducia nel valore del progetto e nel futuro dei contenuti digitali nel mondo dello sport", conclude il comunicato.