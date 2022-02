Southampton-Norwich, un paio di situazioni gradite

Non capita spesso ma ogni tanto il massimo campionato inglese propone un anticipo al venerdì. Questa è una di quelle occasioni e protagonisti dell’evento sono Southampton e Norwich , due formazioni che vivono momenti assai diversi nell’ambito della classifica. I “ Saints ” viaggiano abbastanza serenamente a metà graduatoria mentre i “ Canaries ” sono gli ultimi della classe e dovranno faticare non poco per riuscire a non retrocedere (per la cronaca vantano, si fa per dire, il peggior attacco del torneo con sole 15 reti realizzate).

Un “Parziale/Finale” e un “Multigol” per… due!

A guardare il rendimento e i risultati è facile farsi un’idea su quale direzione potrebbe prendere il match ma, a prescindere da questo, può essere utile evidenziare un paio di situazioni fin qui gradite a entrambe le squadre in campo. In particolare spicca il “Parziale/Finale 1/1” (ovvero segno “1” al 45’ e segno “1” al 90’) che è quello fatto registrare più spesso sia dal Southampton (sei volte) che dal Norwich (in sette occasioni). La seconda prende invece in considerazione la “Somma Gol Finale” (ovvero quante reti saranno complessivamente realizzate al termine della partita). In questo particolare ambito il valore più frequente per i “Saints” è il “4” (8 all’attivo) mentre per i “Canarini” il valore più frequente è il “3” (ben 9 all’attivo). Il che, tradotto in un esito, potrebbe significare “Multigol 3-4” che, alla luce dei precedenti, sembrerebbe il più apprezzato dalle due compagini in campo.