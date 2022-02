Manchester Utd-Watford, l’1 al 45’ non c’è

Finora non ha certo brillato per regolarità di rendimento ma, nonostante ciò, il Manchester Utd è quarto alle spalle di Manchester City , Liverpool e Chelsea . In questo fine settimana riceve la visita del Watford che, con soli diciotto punti all’attivo, naviga nelle acque più pericolose della graduatoria. Impegno difficile per l’undici guidato da Claudio Ranieri che però, vale la pena ricordarlo, può vantare solo cinque vittorie all’attivo ma una di queste è arrivata proprio contro i “Red Devils”, battuti all’andata per 4-1.

Manca all’appello da un po’ ma se si fa vedere…

Nella sfida tra Manchester Utd e Watford l’attenzione è rivolta essenzialmente alla prima frazione di gioco. E, in particolare, ai numeri (e ai segni) che propone la formazione ospite. Con il Watford in campo, infatti, è da dodici gare consecutive che non si vede l’1 a metà gara. E, come se non bastasse, è doveroso sottolineare come nelle sei volte in cui ha fatto la sua apparizione prima dell’intervallo, questo segno è rimasto, in tutti e sei gli incontri, poi tale anche a fine gara.