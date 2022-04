Serie A, Verona-Genoa: analisi e pronostico

Verona-Genoa di lunedì 4 aprile alle 18.30 non è certo un match dal pronostico scontato. Il Grifone ci arriva ricaricato dalla sosta e dall'1-0 al Torino firmato Portanova. L'Hellas di Tudor non ha problemi di classifica, può dunque andare a caccia dei tre punti senza snaturarsi, giocando a viso aperto come ha sempre fatto nel corso del campionato.