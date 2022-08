Pronostici Serie A, Salernitana-Roma: giallorossi favoriti

Lo scorso anno, un paio di settimane dopo rispetto ad oggi, la Roma di Mourinho sbancava l'Arechi di Salerno con un sonoro 4-0. Domenica alle 20.45 i giallorossi capitolini sono di nuovo di scena in casa della Salernitana per la prima giornata della Serie A 2022/23 .

La Roma di Mourinho sfida la Salernitana, fai il tuo pronostico

Roma corsara a quota 1.50

L'hype generata intorno alla Roma è enorme, ora i giallorossi dovranno dare risposte sul campo visto che da adesso di comincia a fare sul serio. Vero che la Salernitana ha ancora necessità di rinforzare la rosa ed è stata eliminata dalla Coppa Italia (0-2 col Parma) ma Mourinho sa che ogni "prima" nasconde delle insidie.

Per Dybala e compagni sarà importante sbloccare presto la gara, avendo così più spazi a disposizione per incrementare il bottino. La vittoria, quote alla mano, è alla portata della Roma che si gioca corsara a 1.50. Un esito da tenere d'occhio, come pronostico, è il Multigol 1-2 primo tempo offerto mediamente a 1.55.