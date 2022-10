Real-Barcellona, sfida a suon di gol tra Benzema e Lewandowski

In Spagna è tempo di “Clasico” e sia Real Madrid che Barcellona ci arrivano da prime in classifica: entrambe a quota 22 punti con 7 vittorie, un pareggio e zero sconfitte (la differenza reti premia i blaugrana). Un dominio assoluto dei due club più forti della Liga, che come sempre daranno spettacolo in uno dei match più importanti e seguiti al mondo.

Ancelotti cerca rivincita contro Xavi

Il Barcellona, dopo le difficoltà degli ultimi anni, è tornato competitivo grazie alla cura Xavi. Il tecnico ed ex capitano dei blaugrana sta svolgendo decisamente un ottimo lavoro e sarà interessante la sfida contro il collega Ancelotti. Il tecnico italiano, che avrebbe dovuto semplicemente guidare i blancos in un anno di transizione, la scorsa stagione è riuscito a vincere sia il campionato che la Champions League, la 14esima del club madrileno e la quarta personale per “Re Carlo”.

Una sfida generazionale e di idee tra Ancelotti e Xavi, vinta lo scorso anno dallo spagnolo con un netto 4-0 al Bernabeu. In caso di bis, il tecnico del Barcellona potrebbe diventare il primo allenatore blaugrana a ottenere il successo in due gare di campionato consecutive contro i rivali di sempre da Gerardo Martino nel 2014. Prima dell’ultimo faccia a faccia però, i campioni d’Europa in carica avevano vinto cinque “Clasicos” di fila contando tutte le competizioni. Complessivamente, il bilancio sorride alle Merengues: 76 vittorie per i blancos, 73 per i catalani e 35 pareggi.

Benzema vs Lewandowski: sfida da oltre 1000 gol

La sfida più bella all’interno del match sarà quella a distanza tra Benzema e Lewandowski, due dei bomber più prolifici della storia del calcio. Tra club e nazionali hanno messo a segno insieme più di 1000 gol: 445 l’attaccante del Real Madrid, 630 l’ex Bayern. Entrambi hanno vinto praticamente tutto in carriera, non ufficialmente anche il Pallone d’oro: se infatti il francese sarà senza ombra di dubbio il prossimo a vincerlo dopo un’annata super, il polacco è stato derubato del premio nel 2020 solo per l’annullamento a causa del Covid-19.

L’anno passato, Benzema si è laureato capocannoniere della Liga con 27 gol, oltre che della Champions League con 15 reti. Lewandowski, vincitore della Scarpa d’Oro nelle ultime due stagioni, vuole detronizzare il rivale di domenica in campionato. Al momento, l’attaccante del Barcellona sta dominando la sfida, con 9 centri realizzati contro gli appena 3 del madrileno (che ha però disputato solo cinque match).

I numeri di Benzema e Lewandowski fanno paura, la difesa del Barcellona e del Real Madrid lo sanno bene. Il francese è stato direttamente coinvolto in 20 gol con la maglia dei blancos in 38 incontri contro i catalani contando tutte le competizioni (11 reti e nove assist): solamente Lionel Messi conta piú partecipazioni a rete nel XXI secolo (40, frutto di 26 gol e 14 passaggi vincenti). L’attaccante polacco invece ha realizzato 6 gol in otto gare contro i blancos, tutti in Champions League, diventando il giocatore che ha segnato di più in assoluto contro il Real nella competizione.