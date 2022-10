Barcellona, Xavi furioso dopo il 3-3 con l'Inter: annullata la giornata di riposo

Xavi Hernandez non ha digerito il pari di ieri sera contro l' Inter che, a meno di clamorosi colpi di scena, costerà al Barcellona l'eliminazione dalla Champions per il secondo anno di fila.

Barcellona, Xavi furioso: cancellata la giornata di riposo dopo il 3-3 con l'Inter

Già durante la conferenza stampa dell'immediato postpartita, il tecnico ha parlato di errori difensivi "imperdonabili e gravi" e nemmeno nelle ore successive avrebbe smaltito la rabbia consapevole che l'uscita dall'Europa che conta rallenterà il suo progetto. Ora, però, dovrà rianimare la squadra dal punto di vista fisico e mentale in vista del "Clasico" di domenica dontro il Real Madrid e, anche per questo, ha deciso di cancellare il giorno di riposo concesso per oggi, sostituendolo con una sessione mattutina.