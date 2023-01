Liverpool-Leicester: Reds obiettivo rimonta, buoni i precedenti delle Foxes

Al via la 18° giornata di Premier League , con l'interessantissima sfida tra il Liverpool di Jurgen Klopp e il Leicester City di Brendan Rodgers . Entrambe molto lontane dalle prime posizioni di classifica, hanno trascorso il Boxing Day in modo molto differente.

I precedenti recenti tuttavia sorridono maggiormente alle Foxes , nonostante una trasferta al limite dell'impossibile contro i Reds , che tentano una grande rimonta per salvare la stagione in Premier fin qui molto più che deludente.

Liverpool e Leicester: entrambe devono dare tutto

Dopo una prima parte di stagione tremenda, il Leicester aveva ricominciato a correre poco prima della sosta Mondiale, con quattro vittorie nelle ultime cinque e giocando bene anche in EFL Cup. I Reds invece, prima del successo per 3-1 contro l'Aston Villa nel Boxing Day, avevano perso 3-2 una bellissima partita contro il City negli ottavi di finale di Coppa di Lega.

Nelle ultime cinque in Premier, tuttavia, l'andamento delle due compagini è identico, con tre vittorie e due ko a testa. Al momento però il Liverpool è 6° a 25 punti (- 15 dall'Arsenal), frutto di sette vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, 31 gol fatti e 18 subiti. Il Leicester invece è 13° a 17 punti, con cinque vittorie, due pareggi e nove sconfitte, 25 gol realizzati e 28 subiti.

I precedenti più recenti lasciano aperte molte strade

Guardando ai precedenti di questa gara, ci si accorge che nel recente passato le Foxes hanno fatto patire non poco la squadra di Anfield. Il Liverpool ha infatti perso due delle ultime tre partite di Premier League contro il Leicester, tante sconfitte quante nelle precedenti 17. Tuttavia, ha vinto in casa contro le Foxes 2-0 a febbraio nella scorsa stagione. ?

Tuttavia, a livello statistico, si vede come il Leicester abbia perso nove delle ultime 11 trasferte di Premier League contro il Liverpool (due pareggi le altre gare, ndr), dopo aver vinto tre gare di fila ad Anfield tra il 1997 e il 2000 prima di questa striscia. ?

Una speranza viene dal momento di forma delle Foxes, che hanno vinto le ultime tre trasferte di Premier League, tante vittorie esterne quante nelle precedenti 22 gare fuori casa . Tuttavia, per una squadra che non brilla certo per solidità difensiva, non è una bella notizia osservare come i Reds segnino da ben 31 partite consecutive ad Anfield in Premier League.

A favore della squadra di Rodgers va il fatto che neanche la tenuta difensiva dei Reds è al momento affidabile. Infatti, la banda di Klopp subisce gol da cinque partite di fila, e ha mantenuto la propria porta inviolata solo in quattro delle loro 19 partite di campionato da inizio maggio, più solo di Southampton, Leeds e Aston Villa.

Salah on fire, Nunez deve assolutamente ritrovarsi

Dopo un inizio di stagione molto più difficile del previsto, Jurgen Klopp è tornato a godersi la fantasie e la ferocia di Momo Salah, protagonista di quattro gol nelle ultime quattro gare di Premier League, dopo averne segnati solo tre nelle prime 11 presenze di questa stagione. Ha segnato 104 gol di sinistro in Premier League e nella storia della competizione solo Robbie Fowler ne ha realizzati di più (105). ?

Chi invece ha decisamente bisogno di ritrovarsi, anche per non perdere il posto da titolare, è il centravanti uruguauano Darwin Nunez, che ha segnato appena cinque reti in 11 presenze in Premier League coi Reds. Nel successo contro l'Aston Villa ha giocato una partita horror, sbagliando tantissime occasioni davanti alla porta. Dalle parti di Anfield è già un flop, starà a lui dimostrare, in questa seconda parte di stagione, di meritarsi di essere la punta titolare del Liverpool.

Liverpool-Leciester, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Thiago, Fabinho; Salah, Nunez, Elliott.

Allenatore: Klopp.

Indisponibili: Arthur, Jones, Jota, Milner, Diaz, Firmino.

Leicester (4-2-3-1): Ward; Castagne, Faes, Amartey, Thomas; Soumaré, Tielemans; Praet, Dewsbury-Hall, Barnes; Daka.

Allenatore: Rodgers.

Indisponibili: Praet, Maddison, Justin, Evans, Pereira, Bertrand.